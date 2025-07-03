Спрогнозирован курс биткоина на следующую неделю

Курс биткоина составит $97,5–108 тыс. на будущей неделе, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников.

«Динамика крупнейшей криптовалюты будет во-многом определяться макростатистикой США. Здесь следим за данными по рынку труда. Чрезмерное его охлаждение может побудить ФРС начать раньше снижать ставку. В фокусе также конкретная дата, 9 июля, когда истечет 90-дневная отсрочка Трампа по торговым тарифам. До этого момента времени должна появляться информация о заключении торговых соглашений с различными странами, в отношении которых ранее вводились тарифы. Весной американский фондовый рынок и криптовалюта в том числе существенно снижались именно из-за введения торговых пошлин», — отметил Решетников.

По его словам, лето для курса биткоина считается периодом затишья, поэтому в ближайшие месяцы сезонность будет играть против крипторынка — начался самый слабый квартал для него. На горизонте ближайшей недели ожидается продолжение постепенного коррекционного движения в биткоине, не исключено снижение его курса и ниже $97,5 тыс.

2 июля биткоин стоил более $107,8 тыс., следует из данных Coindesk.

Ранее был спрогнозирован курс биткоина на эту неделю.