На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спрогнозирован курс биткоина на следующую неделю

Финансист Решетников: биткоин будет стоить $97–108 тысяч на следующей неделе
true
true
true
close
Depositphotos

Курс биткоина составит $97,5–108 тыс. на будущей неделе, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников.

«Динамика крупнейшей криптовалюты будет во-многом определяться макростатистикой США. Здесь следим за данными по рынку труда. Чрезмерное его охлаждение может побудить ФРС начать раньше снижать ставку. В фокусе также конкретная дата, 9 июля, когда истечет 90-дневная отсрочка Трампа по торговым тарифам. До этого момента времени должна появляться информация о заключении торговых соглашений с различными странами, в отношении которых ранее вводились тарифы. Весной американский фондовый рынок и криптовалюта в том числе существенно снижались именно из-за введения торговых пошлин», — отметил Решетников.

По его словам, лето для курса биткоина считается периодом затишья, поэтому в ближайшие месяцы сезонность будет играть против крипторынка — начался самый слабый квартал для него. На горизонте ближайшей недели ожидается продолжение постепенного коррекционного движения в биткоине, не исключено снижение его курса и ниже $97,5 тыс.

2 июля биткоин стоил более $107,8 тыс., следует из данных Coindesk.

Ранее был спрогнозирован курс биткоина на эту неделю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами