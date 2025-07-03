В России обновили список самых разыскиваемых преступников

Министерство внутренних дел обновило список самых разыскиваемых преступников России — в него попали 11 человек. Об этом списке и попавших в него лицах пишет «Лента.ру».

За информацию обо всех перечисленных ниже лицах в МВД России готовы выплатить по одному миллиону рублей.

В список попали двое командиров украинского националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) — 29-летний Константин Немичев и 31-летний Сергей Величко. Их обвиняют в пытках российских военных и жестоких расправах над ними. Также в числе разыскиваемых 68-летний подозреваемый в массовых изнасилованиях и убийствах женщин уроженец Орска Валерий Андреев, а также 49-летний монах-разбойник Андрей Кузнецов (Рыжий), обвиняемый в ряде разбойных нападений.

Кузнецов выделяется среди остальных тем, что служил в Среднеуральском женском монастыре под именем отца Силуана, келейника основателя секты царебожников схимонаха Сергия (Николая Романова). В 2021 году его раскрыли и попытались задержать, однако мужчина сбежал.

Также в списке самых опасных преступников находятся глава банды киллеров Николай Емельянов, 69-летний заказчик покушения на судью Владимир Кириллов, устроивший подрыв, чтобы скрыть убийство в Мурманске, уроженец Иваново Дмитрий Мамонов, обвиняемый в серии убийств киллер-каратист Олег Тимошенко, скрывающийся с 1991 года 55-летний убийца Андрей Самойлов, заказчик поджога ТЦ в Коми в 2005 год Фахрудин Махмудов и бывший глава Волгоградской ОПГ Владимир Шестерин.

Ранее в Японии казнили преступника, заманившего подростков в депрессии к себе домой.