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Мужчина рассказал, зачем напал на врача в Иркутской больнице

МВД Иркутска: напавший на врача мужчина назвал своей целью расправу из мести
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Совершивший нападение с ножом и газовым баллончиком на сотрудников городской больницы в Иркутске мужчина назвал своей целью расправу над врачом. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД.

На кадрах с момента задержания подозреваемого видно, как он заявляет, что хотел совершить расправу из-за того, что его «лишили права на жизнь по конституции, по конвенции ООН (Организации Объединенных Наций) о правах инвалидов». На возражение полицейского о том, что ему не стоит нападать на людей даже на таком основании, мужчина заявил, что «ему виднее». Подробнее мотивы нападавшего не раскрываются. Судя по кадрам с места задержания, сейчас у него повреждена правая нога. Произошло это до атаки или в момент задержания, не уточняется.

В результате действий мужчины пострадали две женщины, заместитель главного врача и больничный секретарь. Обе раненых находятся в тяжелом состоянии.

28 июня сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина избил фельдшера скорой помощи, который приехал на вызов к его жене.

Ранее в Тюмени на видео попало жестокое избиение врача в местной больнице.

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