Латвийцы протестуют из-за концерта Меладзе в Юрмале: «Свинство»

Певец Валерий Меладзе провел частное выступление в Латвии, которое обернулось скандалом. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ.

Закрытый концерт Меладзе проходил на одном из общественных пляжей Юрмалы. Организаторы огородили территорию мероприятия, из-за чего местные жители не смогли свободно перемещаться по пляжу.

«Такого свинства я в Латвии не видела… Почему люди приезжают в Латвию и устраивают концерты, а я не могу гулять по пляжу со своей внучкой?» — возмутилась латвийка.

Также местные жители обратились в полицию из-за того, что организаторы концерта Меладзе выкопали ямы на пляже. Они намеревались построить дюну, которая удерживала бы морскую воду от сцены, но правоохранительные органы приостановили работы. Полиция начала процесс об административном правонарушении.

В январе 2023 года завирусилось видео, как к Валерию Меладзе обращается слушатель с проукраинским лозунгом, на что Меладзе, отодвинув микрофон, произносит ответную реплику — какую именно на записи не слышно, но оппонент отреагировал на нее словами — «О, красавчик! Обожаю тебя!»

После этого Меладзе подвергся жесткой критике со стороны российских общественных и политических деятелей — в том числе его призывали лишить российского гражданства.

Ранее стало известно, что фанатка Shaman из Германии сделала тату с его автографом.