Фанатка Shaman из Германии сделала тату с его автографом

47-летняя немка Инса Отто сделала татуировку с автографом певца Shaman (он же — Ярослав Дронов) и стала учить русский язык ради кумира. Об этом сообщает kp.ru в своем Telegram-канале.

СМИ опубликовало видео со встречи Инсы с Дроновым в России в марте 2025 года, о которой, уверило издание, немка мечтала два года.



«А можно тебя обнять?» — выговорила женщина в ролике, на что Shaman ей ответил: «Да!»

Дронов также оставил на руке Отто автограф, который впоследствии послужил эскизом к ее новому тату. По словам женщины, она «плакала от счастья», когда увидела татуировку.

Также Отто раскрыла, что потратила уже около 800 тыс. рублей на посещение концертов Shaman. Всего немка побывала на 15 выступлениях артиста. Увлечение музыкантом также привило иностранке любовь к России — вся ее комната украшена российским триколором, а на стенах висят постеры с Shaman.

«Я услышала нечто особенное. Особенный голос и завораживающую мелодию. Я никогда раньше не была так очарована <…> Да, я люблю Shaman! Я люблю Россию!» — сказала женщина.

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