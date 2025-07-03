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Ограничения ввели в аэропорту Самары

В аэропорту Самары приостановили прием и отправку самолетов
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Екатерина Штукина/РИА Новости

В аэропорту Самары временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту
Самара», — написал он.

До этого в саратовском аэропорту Гагарин вводились ограничения на прием и отправку самолетов. Спустя 1 час и 10 минут они были сняты.

Аналогичные ограничения были введены в тамбовском аэропорту Донское. Спустя почти пять часов они были сняты.

1 июля прием и выпуск воздушных судов приостановили в аэропорту Ижевска. Город подвергся атаке украинских дронов. По данным властей, три человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще 24 горожанина были ранены, состояние семерых из них было тяжелым. Целью удара стал электромеханический завод «Купол», выпускающий зенитные ракетные комплексы «Тор». По информации СМИ, в атаке участвовали три БПЛА «Лютый». Один был сбит.

Ранее пассажиры из Москвы услышали «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.

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