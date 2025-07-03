Россиянам посоветовали спать после обеда на работе

Предоставление россиянам возможности поспать в обеденный перерыв может положительно сказаться на эффективности их работы. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала заведующая кафедрой «Владельческое управление» Международного НИИ проблем управления Раиса Донская.

«Инициатива вполне понятна: обеденный перерыв — это свободное время сотрудника, которое он может использовать по своему усмотрению. Даже короткий сон в это время способствует восстановлению энергии, снижению ошибок и повышению концентрации. В офисах часто отсутствуют оборудованные зоны отдыха, из-за чего сотрудники «тихо дремлют» на рабочих местах, что не всегда можно считать полноценным перерывом. Вместе с тем некоторые компании уже создают специальные пространства для отдыха — и этот подход является заботой, которую стоит приветствовать», — пояснила Донская.

По ее словам, особенно просто реализовать короткий сон в середине дня при дистанционной работе. Эксперт уточнила, что это может заметно повысить продуктивность во второй половине дня, когда при сильной усталости внимание и концентрация снижаются. Донская подчеркнула, что даже 20–30 минут сна могут значительно улучшить состояние — это давно научно подтверждено. Главное, чтобы подобная практика вписывалась в организацию рабочего процесса, заключила эксперт.

Россияне могут воспользоваться обеденным перерывом для сна, если это не запрещено локальными актами организации и сон не создает угрозу безопасности на производстве, рассказала РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова 16 июня.

Ранее врач назвал надежный показатель плохого сна.