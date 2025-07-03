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Роскачество выявило нарушения в десятках брендов женских слитных купальников

Роскачество выявило нарушения в женских слитных купальниках 21 бренда
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Роскачество выявило нарушения в женских слитных купальниках 21 популярного бренда. Об этом сообщает РИА Новости.

В исследовании участвовали купальники таких брендов, как 25Degrees, Incanto, Kappa, Adidas, Puma, Calzedonia и других. Результаты исследования показали, что только три из них соответствуют всем обязательным требованиям — это Incanto (Китай), Karosport (Россия), 25Degrees (Китай).

При проведении исследования учитывались 53 показателя безопасности, качества и достоверности маркировки. Эксперты обнаружили нарушения обязательных требований технического регламента. В частности, недостаточную воздухопроницаемость (Befree, Termit, «Черемушки»), низкую устойчивость окраски к поту (Reebok) и морской воде (Edge Planet), а также недостоверную или неполную маркировку (Bonafide, Tribuna, Emdi и Edge Planet).

«Требования стандарта Роскачества — добровольные. Они устанавливают повышенные требования к износостойкости, прочности и комфортности купальников. Несоответствие им — не нарушение закона», — пояснили в организации.

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