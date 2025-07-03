Воронежское село оказалось обесточено после атаки дрона

Село в Воронежской области оказалось обесточено после атаки украинского беспилотника. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«В двух частных домах повреждены крыши, еще в одном частном доме и в одной квартире выбито по одному окну. Из-за обрыва ЛЭП без электричества временно остаётся одно село, оперативные службы находятся на месте», — рассказал он.

За ночь в пяти районах Воронежской области были сбиты 22 дрона Вооруженных сил Украины.

До появления официальных сообщений жители Воронежской области рассказали о взрывах и вспышках в небе.

В ночь на 1 июля на подлете к Саратову был сбит украинский беспилотник. Момент уничтожения попал на видео. В ролике видно, что беспилотный летательный аппарат был самолетного типа.

Местные жители тогда рассказали, что в разных районах Саратова по меньшей мере трижды срабатывала сирена воздушной тревоги. Кроме того, в 4:50 (3:50 мск) в городе раздались два взрыва. Спустя некоторое время прозвучало еще несколько хлопков. При этом информации о разрушениях на земле или пострадавших не поступило. В регионе была объявлена угроза атаки беспилотников.

Ранее село в Бурятии осталось без электричества из-за мужчины, который не смог спуститься с ЛЭП.