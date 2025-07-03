При кораблекрушении у Бали нашли погибших

При кораблекрушении у Бали погибли два человека, еще 43 пропали без вести

При кораблекрушении у берегов индонезийского острова Бали два человека погибли, еще 43 числятся пропавшими без вести, передает Reuters.

Как уточняется, речь идет о судне KMP Tunu Pratama Jaya, которое затонуло прошлым вечером спустя полчаса после выхода из порта в городе Кетапанг.

Судно пошло ко дну накануне в 23:20 (18:20 мск), когда направлялось к месту отдыха с Явы, главного острова Индонезии. На борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Кроме того, паром перевозил 22 автомобиля, в том числе 14 грузовиков. Утром следующего дня четырех человек удалось спасти.

19 августа прошлого года в Италии затонула суперъяхта Bayesian. Судно ушло под воду буквально за минуту. На борту находились 22 человека — шестеро из них пропали без вести. Спасателям не сразу удалось обнаружить британского мультимиллионера и основателя компании Autonomy Майка Линча, председателя правления банка Morgan Stanley International Джонатана Блумера, юриста компании Clifford Chance Криса Морвилло. Все они были связаны с делом против Линча, которого компания HP обвинила в мошенничестве.

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