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Штурмовая рота ВСУ пропала без вести на Сумском направлении

Штурмовая рота ВСУ пропала без вести в Сумской области
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Violeta Santos Moura/Reuters

Вторая штурмовая рота 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти в полном составе пропала без вести на Сумском направлении. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Родные и близкие вэсэушников сообщают, что на Сумском направлении практически в полном составе пропала без вести вторая штурмовая рота подразделения», — сказал собеседник агентства.

28 июня сообщалось, что родственники военнослужащих Вооруженных сил Украины, пропавших без вести во время операции в районе села Крынки на левом берегу Днепра, вышли на митинг в центре Киева с требованием ускорить поиски бойцов.

Близкие военных рассказали, что уже год ничего о них не знают и требуют от властей как можно скорее их найти. Также митингующие разместили инсталляции в виде надувных лодок, на которых украинские бойцы переплывают реку.

До этого военный блогер Борис Рожин заявил, что свыше 400 тыс. военных ВСУ числятся пропавшими без вести. По его словам, родственники пропавших без вести не смогут получить выплаты от государства.

Ранее в России рассказали о судьбе пропавших в Крынках бойцов ВСУ.

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