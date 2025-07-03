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В таксопарках заявили о дефиците водителей

Ivitech: почти 80% опрошенных таксопарков сталкиваются с увольнениями водителей
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Vereshchagin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Большинство (77%) опрошенных российских таксопарков сталкиваются с трудностями при привлечении и удержании водителей. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Ivitech (есть у «Газеты.Ru»).

Наиболее остро проблема текучки стоит среди таксопарков, работающих с агрегаторами. По данным Ivitech, около 60% водителей увольняются уже в первые три месяца после трудоустройства. Среди главных причин — нестабильный доход, высокая конкуренция и изношенность автомобилей.

«Рынок такси остается под давлением. Водители все чаще рассматривают эту работу как временный вариант и переходят в более предсказуемые сферы. Таксопаркам важно не просто искать новых людей, а создавать систему лояльности и поддержки. Кроме текучки, 54% опрошенных указывают на сложности с набором новых сотрудников. Основные барьеры — снижение интереса к профессии, требования по стажу и отсутствие гибких форм занятости для совместителей», — прокомментировали в компании.

В опросе приняли участие более 500 представителей таксопарков в крупных городах России.

Ранее сообщалось, что в России возник дефицит врачей.

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