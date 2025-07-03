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В посольстве рассказали, были ли на затонувшем пароме на Бали россияне

Посольство РФ в Индонезии: на борту затонувшего на Бали парома россиян не было
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На борту затонувшего парома на Бали были только индонезийцы, граждан России на нем не было. Об этом РИА Новости сообщило посольство РФ в Индонезии.

«По официальной информации министерства иностранных дел Индонезии, иностранных граждан на борту не было», — сказали в российском диппредставительстве.

Накануне сообщалось, что у индонезийского курортного острова Бали затонул паром. По меньшей мере 61 человек пропал без вести. Агентство Reuters также сообщало, что без вести пропавшими числятся 43 человека.

По данным спасателей, судно пошло ко дну 2 июля в 23:20 (18:20 мск), когда направлялось к месту отдыха с Явы — главного острова Индонезии.

На борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Кроме того, паром перевозил 22 автомобиля, в том числе 14 грузовиков. Согласно материалу, утром следующего дня четырех человек удалось спасти.

До этого загоревшийся возле Владивостока туристический катамаран «Мерлион» затонул в акватории залива Петра Великого.

Ранее пенсионера унесло течением после падения с катамарана в Башкирии.

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