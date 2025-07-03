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Мэр Оренбурга покинул должность

Мэр Оренбурга Салмин подал в отставку
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Максим Богодвид/РИА Новости

Мэр Оренбурга Сергей Салмин покинул должность. Об этом сообщил Telegram-канал «UTV | Оренбург».

Заявление об отставке от него было получено утром 3 июля до начала внеочередного заседания.

«Депутаты Городского совета Оренбурга приняли отставку Салмина», — говорится в публикации.

Сергей Салмин стал мэром Оренбурга в 2022 году. Градоначальник с февраля 2025 года находится в зоне специальной военной операции. Занимавший на тот момент должность губернатора Оренбургской области Денис Паслер заявлял, что это было очень серьезное решение со стороны Салмина.

До этого в отставку подал мэр Махачкалы Юсуп Умавов. О своем решении градоначальник объявил на совещании с заместителями. В 2021 году Умавова избрали депутатом Народного Собрания РД, где он возглавил комитет по промышленности, транспорту и ЖКХ. В мае 2023 года его назначили и вскоре официально избрали мэром Махачкалы.

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