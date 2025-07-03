Несколько человек погибли при пожаре на предприятии в Тамбовской области

Первышов: три человека погибли при пожаре в Котовске Тамбовской области

В Котовске Тамбовской области при пожаре на предприятии погибли три человека, еще три пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов.

«Как доложил глава Котовска Алексей Плахотников, в ночь на 3 июля произошло возгорание на одном из предприятий города. По предварительным данным, причиной стало нарушение технологических процессов», — написал он.

По словам Первышова, пожар оперативно локализовали прибывшие на место пожарные.

«Погибли трое сотрудников. Еще три человека пострадали, двое из них госпитализированы», — отметил глава области.

Он добавил, что всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

2 июля на севере Москвы загорелся гаражный кооператив. Пожар оперативно локализовали и ликвидировали. В результате возгорания никто не пострадал. По данным РИА Новости, пожар распространился на 240 квадратных метров, всего было сожжено 30 гаражей.

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