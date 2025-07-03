Названы анализы для выявления жировой болезни печени до появления симптомов

Клинический анализ крови и анализ крови на ферменты печени помогут выявить жировой гепатоз на ранней стадии развития, рассказала «Газете.Ru» исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.

Жировой гепатоз — это избыточное отложение жира в клетках печени, которое приводит к постепенной потере функций органа. Основная причина неалкогольной жировой болезни печени — нарушение обмена веществ, которое часто связано с ожирением и сахарным диабетом. Сначала печень просто становится более жирной, а потом начинается воспаление тканей.

«Именно на этом этапе у нас появляются в крови ферменты аланиновой (АЛТ) и аспарагиновой (АСТ) трансфераз. Они попадают в кровь в результате разрушения печеночной клетки. Но выраженных симптомов тоже пока нет, люди годами живут с больной печенью, даже не подозревая об этом. Кроме того, косвенно на болезнь могут указывать снижение тромбоцитов в клиническом анализе крови. Это самый первый признак, который появляется еще до пожелтения кожи и глаз, появления жидкости в животе, болей под ребрами», — рассказала Дианова.

Также, по словам врача, пациент может сделать фиброскан, это исследование похоже на УЗИ.

«С его помощью можно точно определить степень стеатоза и фиброза в цифрах. Например, если показатель больше 12,5, то это уже говорит о циррозе, больше 75 – о раке. Сегодня существуют специальные гепатотесты. Они показывают уровень фиброза, степень ожирения, активность метаболических процессов и влияние алкоголя. Результаты теста представляют собой пять показателей, которые демонстрируют основные проблемы пациента. На основе этих данных можно составить план лечения», — заключила врач.

Подробнее о том, почему жирная печень может появится даже у подростка или худой девушки, от каких продуктов стоит отказаться, за какое время печень может восстановиться, и можно ли вылечить жирную печень без приема таблеток — в интервью Диановой «Газете.Ru».

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