Молодой игрок «Вашингтона» сравнил себя с Овечкиным

Игрок «Вашингтона» Кристалл о выбитом зубе: если Овечкин так ходит, то и я могу

Молодой игрой «Вашингтона» Энрю Кристалл рассказал о своих ощущениях после того, как он лишился переднего зуба в матче юниорской хоккейной лиги, сравнив себя с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным, передает RMNB.

«Мне нравится мой беззубый вид. Если Алекс Овечкин может так ходить, то и я могу», — сказал Кристалл.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-1.

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