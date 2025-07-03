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Замглавы Росгидромета арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Суд арестовал замглавы Росгидромета Радькову по делу о мошенничестве
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Росгидромета Наталию Радькову по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В публикации отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемую под стражу. Защита Радьковой подала апелляцию на данное решение, но Мосгорсуд ее отклонил, рассказал собеседник агентства.

30 июня сообщалось, что Тверской суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывшего топ-менеджера Центрального банка России Дмитрия Рубинова.

По данным следствия, Рубинова подозревают мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, в 2020 году Рубинов организовал преступную группу, участники которой, переодевшись в полицейских, похитили жену, дочь и двухлетнего ребенка бизнесмена Максима Пивоварова. По версии следствия, это было сделано для давления на предпринимателя с целью завладения активами на 6 млрд руб., выведенными из якутского банка «Таатта».

Ранее бывшему банкиру Пугачеву вынесли приговор за хищение 28 млрд руб.

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