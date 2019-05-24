Американская журналистка высмеяла игру сборной России

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Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.

Американка назвала абсурдной тактику нападения российских хоккеистов.

«Они постоянно куда-то бегут. Сначала они на бешеной скорости врываются в зону противника, а потом мчатся обратно. Мы называем это легкой атлетикой. Наша команда пыталась помешать им действовать в таком ключе», — заявила Робенхаймер.

Она добавила, что задачей американских хоккеистов было уменьшить скорости и не дать сопернику быстро двигаться по площадке. Это могло сократить количество голевых моментов.

«Каждый раз, когда подопечные Ильи Воробьева лишь подходят к зоне, фанаты уже аплодируют. Они знают, что сейчас будет создан очередной опасный момент. Россия так действует на протяжении всех встреч», — заключила эксперт.

Ранее было названо место проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года.