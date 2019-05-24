Защитнику Войнову сократили дисквалификацию в НХЛ
Российскому защитнику Вячеславу Войнову сократили срок дисквалификации в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Такое решение принял независимый арбитр. Он поддержал решение НХЛ о дисквалификации игрока на один сезон, но отметил, что в данную дисквалификацию можно внести 41 игру сезона-2018/19.
Таким образом, Войнов будет дисквалифицирован до середины сезона-2019/20.
Защитник получил отстранение в 2015 году из-за дела о домашнем насилии — он нанес побои своей супруге. Хоккеист был вынужден уехать из США, он выступал за петербургский СКА.
Ранее профсоюз игроков НХЛ подал апелляцию на дисквалификацию Войнова.