Дадонов: сборная России готова играть в любых условиях

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Нападающий сборной России Евгений Дадонов прокомментировал то, как проходит чемпионат мира — 2019 для его команды, передают «Известия».

Форвард не видит проблемы в том, в каком городе играть.

«Честно говоря, когда играли матчи группового этапа, даже не думали о вариантах с городами. Просто хотели выиграть в каждой встрече и занять первое место. Мы ведь на все игры выходим, чтобы побеждать. Других мыслей в голове и быть не может. Поэтому даже не задумывались о ситуации с возможным выездом в Кошице. Готовы играть в любых условиях», — сказал Дадонов.

Ранее в заявке сборной России на ЧМ-2019 появился новый защитник.