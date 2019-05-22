«Кардифф» обвинили в гибели Салы

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Президент «Нанта» Вальдемар Кита выразил мнение, что ответственность за гибель аргентинского нападающего Эмилиано Салы лежит на валлийском клубе «Кардифф Сити», куда форвард должен был перейти перед смерть, передает «Советский спорт».

«Не стоит забывать, что Сала был очень рад уйти. Он всем рассказал об этом, когда возвращался в клуб, чтобы забрать вещи. Нужно перестать заставлять людей верить, что мы заставили его уйти. «Кардифф» несет ответственность, а не «Нант», — приводит слова функционера L'Equipe.

28-летний Сала перешел в «Кардифф Сити» из «Нанта» , став самым дорогим игроком в истории британского клуба. 21 января самолет, в котором находился Сала, пропал с радаров в районе Нормандских островов. Тело футболиста было обнаружено на дне Ла-Манша среди обломков 4 февраля.

Ранее сообщалось, что отец Салы Орасио умер спустя три месяца после гибели сына.