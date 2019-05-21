Словакия обыграла в серии буллитов Данию на ЧМ-2019
Сборная Словакии взяла верх над Данией в матче группового этапа чемпионата мира — 2019 по хоккею, передает «Советский спорт».
Встреча закончилась со счетом — 2:1.
Стоит отметить что исход матча решился в серии буллитов.
ЧМ-2019.
Словакия — Дания — 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
1:0 – Маринчин (Студенич, Надь) – 39:04 (5x5),
1:1 – Бедкер (Русселль, Йенсен) – 46:41 (5x3),
2:1 – Надь – 65:00 (ПБ).
Ранее хоккеист сборной Италии рассказал, в чем его команда превзошла российских игроков.