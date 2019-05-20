Объявлена дата боя между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым

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Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что боец смешанного стиля (MMA) россиянин Александр Емельяненко согласился провести поединок против соотечественника Сергея Харитонова.

«Мы встретились с Емельяненко, пообщались и обсудили совместные перспективы в основном в контексте возможного боя с Харитоновым. Александр готов, а ответ Сергея мне пока непонятен. Вроде бы он хочет, но есть много «но», — цитирует Гаджиева РИА «Новости».

Глава Fight Nights Global отметил, что организация пока не рассматривает другого соперника для Емельяненко.

«Я не говорю слово «конфликт», хотя между строк и это слово надо тоже читать. Но в целом всегда в основе зрительского интереса лежит элемент какой-то драмы. Между ними он, безусловно, есть. Дело только за Серегой. Если он захочет подраться, то зрители увидят классное зрелище», — сказал Гаджиев.

Он отметил, что хотел бы организовать поединок 4 октября в Москве.

Ранее Гаджиев заявил, что Харитонов вряд ли согласится драться с Емельяненко.