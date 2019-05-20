Жена Плющенко показала свою соперницу

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Жена известного российского фигуриста Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская опубликовала фото со своей «соперницей», передает «Советский спорт».

В инстаграме женщины появился снимок, на котором она позирует в обнимку с одним из своих домашних питомцев — собакой Фифой, которую часто можно заметить лежащей в одной кровати с фигуристом на его публикациях.

«Друзья, вот она — та самая Фифа, занимающая в спальне моё место рядом с Евгением. Это создание постоянно хочет занять моё место под солнцем. Так что надо быть аккуратной. Она очень опасная особа! Всегда хочет быть рядом с Евгением!», — пожаловалась бизнес-вумен подписчикам в инстаграме.

Супруга олимпийского чемпиона по фигурному катанию не раз ловила любимицу в кровати с мужем. Однажды хозяин и собака вместе заснули, ожидая Рудковскую, а недавно фигурист смотрел с Фифой «Евровидение».

Ранее сообщалось, что Плющенко хочет сделать из сына футболиста.