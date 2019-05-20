Тарасенко повторил достижение Гретцки

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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко повторил достижение Уэйна Гретцки, сообщает «Советский спорт».

Форвард оформил гол в пятом матче финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сан-Хосе Шаркс». Он реализовал буллит.

Россиянин стал всего четвертым хоккеистом в истории Кубка Стэнли, который смог реализовать штрафной бросок в матче полуфинала или финала конференции. До него это удавалось только Уэйну Гретцки (1984 год), Матсу Сундину (1999) и Джо Сакику (2001).

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и повел в серии.