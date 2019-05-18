Швеция одолела Швейцарию на ЧМ-2019

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Сборная Швеции победила Швейцарию в матче группового этапа чемпионата мира — 2019 по хоккею, передает «Советский спорт».

Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу скандинавов.

Стоит отметить, что эти команды встречались в прошлогоднем финале турнира. В серии буллитов Швеция также была сильнее — 3:2.

ЧМ-2019

Швеция — Швейцария — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

0:1 – Андригетто (Хас) – 04:09 (5x5),

1:1 – Веннберг (Клингберг) – 18:44 (5x4),

2:1 – Нюландер (Хернквист, Ларссон) – 25:20 (5x5),

2:2 – Дженацци (Йози) – 27:58 (4x4),

3:2 – Густафссон (Нюландер) – 28:28 (5x5),

3:3 – Хас (Шервай, Берчи) – 50:27 (5x5),

4:3 – Экман-Ларссон (Нюландер, Веннберг) – 51:47 (5x5).

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