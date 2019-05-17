Тренер Порье назвал условие для победы над Хабибом

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Дэн Ламберт, наставник бойца смешанного стиля (ММА) Дастина Порье, рассказал, чего ждет от титульного противостояния подопечного с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым, передает «Советский спорт».

Бой должен пройти 7 сентября на турнире организации в Абу-Даби.

«Хабиб стал настоящей звездой. Он прекрасно справился с Конором Макгрегором. Нурмагомедов — настоящий зверь, он нечасто уступает в раундах, редко когда упускает инициативу. Но если Дастин будет бороться с уставшим Хабибом, например в четвертом раунде, как было с Элом Яквинтой, то этот русский окажется в заднице», — цитирует специалиста Middleeasy.

Порье одолел Дональда Серроне, после чего стал претендентом на титул чемпиона промоушена. Российский спортсмен не выходил в октагон с октября 2018 года после триумфа над Макгрегором.

Ранее звезда реслинга был госпитализирован в США.