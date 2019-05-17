WADA откроет ряд «громких дел» после посещения московской лаборатории

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) откроет ряд дел на основе посещения московской лаборатории, сообщает «Советский спорт».

Об этом проинформировал Глава департамента расследований WADA Гюнтер Юнгер заявил, что первое дело уже может быть открыто в течение нескольких ближайших недель.

В январе эксперты агентства получили допуск в лабораторию в Москве. Они собрали данные из базы LIMS (системы управления лабораторной информацией), которые могут иметь решающее значение для открытия дел против спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Юнгер отметил, что процесс подготовки нескольких «громких дел» уже идет.

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