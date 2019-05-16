Сборная Чехии взяла верх над Латвией на чемпионате мира

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Сборная Чехии победила команду Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, передает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 6:3.

Стоит отметить, что Латвия вела в начале встречи со счетом 2:0, но не сумела удержать преимущество.

ЧМ-2019. Группа В.

Чехия — Латвия — 6:3 (0:2, 4:0, 2:1)

0:1 – Индрашис (Дарзиньш, Цибульскис) – 06:04 (5x3),

0:2 – Дарзиньш (Балцерс, Цибульскис) – 13:08 (5x4),

1:2 – Гронек (Ворачек) – 25:41 (5x4),

2:2 – Коварж (Палат, Заморски) – 31:01 (5x5),

3:2 – Ворачек (Симон, Гронек) – 37:38 (5x5),

4:2 – Врана (Факса, Гудас) – 38:40 (5x5),

5:2 – Симон (Ворачек, Фролик) – 45:44 (5x5),

5:3 – Дарзиньш (Цибульскис) – 55:28 (6x4),

6:3 – Ворачек (Фролик, Симон) – 58:28 (5x5).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее Канада взяла верх над Францией на чемпионате мира.