Сборная Чехии взяла верх над Латвией на чемпионате мира
Сборная Чехии победила команду Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, передает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 6:3.
Стоит отметить, что Латвия вела в начале встречи со счетом 2:0, но не сумела удержать преимущество.
ЧМ-2019. Группа В.
Чехия — Латвия — 6:3 (0:2, 4:0, 2:1)
0:1 – Индрашис (Дарзиньш, Цибульскис) – 06:04 (5x3),
0:2 – Дарзиньш (Балцерс, Цибульскис) – 13:08 (5x4),
1:2 – Гронек (Ворачек) – 25:41 (5x4),
2:2 – Коварж (Палат, Заморски) – 31:01 (5x5),
3:2 – Ворачек (Симон, Гронек) – 37:38 (5x5),
4:2 – Врана (Факса, Гудас) – 38:40 (5x5),
5:2 – Симон (Ворачек, Фролик) – 45:44 (5x5),
5:3 – Дарзиньш (Цибульскис) – 55:28 (6x4),
6:3 – Ворачек (Фролик, Симон) – 58:28 (5x5).
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.