Медведева раскрыла подробности своей личной жизни

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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о некоторых подробностях своей личной жизни, передает «Советский спорт».

В интервью ютуб-каналу «Макарена» спортсменка рассказала о своем последнем свидании и о том, какое для нее стало бы идеальным.

«Последний раз я ходила на свиданку два дня назад. Если честно, по десятибалльной шкале это было на восьмерочку», – заявила фигуристка.

Медведва также добавила, что на свиданиях должен платить парень, хота она сама и противится этому.

По словам девушки, он испытывает сильное чувство стыда, когда получает дорогие подарки от кавалеров.

«А еще мне жутко стыдно, если за меня оплатят большой счет в ресторане или еще где-то», – сказала спортсменка.

Фигуристка призналась, что у нее очень романтичная и сентиментальная натура. Одним из наиболее романтичных мест для девушки является новогодняя Красная площадь.

Рассуждая об «идеях для первого свидания», фигуристка призналась, что «любит романтику» и является «очень сентиментальным человеком». По ее словам, «новогодняя Красная площадь – это лучшее, что может быть».

«Да, это лучшее, что можно представить. Но, к сожалению, это сезонное предложение», – призналась Медведева.

Ранее Медведева назвала любимое ругательство.