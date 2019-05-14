Панарин хотел сыграть за сборную на чемпионате мира — 2019

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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин отметил, что хотел бы помочь сборной России на чемпионате мира — 2019, передает «Советский спорт».

Форвард отметил, что сыграл бы за национальную команду, если бы его вызвали.

«Конечно, я хотел сыграть за сборную. Многие писали, что я чуть ли не предатель. Так что я немножко развею сомнения — меня просто никто не вызывал. Я не отказывался», — рассказал Панарин в инстаграме.

На мировом первенстве сборная России провела уже три матча — с Норвегией, Австрией и Чехией. Команда выиграла все три встречи. Следующая игра ждет Россию с Италией.

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