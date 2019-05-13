Глава ВФЛА отреагировал на призыв отправить его отставку

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Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин поделился мнением о предложении президента Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса отправить в отставку руководство организации.

«Работа по восстановлению ВФЛА ведется на протяжении 3,5 лет. Да, это немалый срок, но давайте опираться на статистику. Мы начали восстановление с 40 критериев дорожной карты, потом цифра критериев и требований выросла до 204, а на сегодняшний день невыполненными остаются только два критерия — выплата задолженности и завершение ситуации с пробами московской лаборатории», — цитирует Шляхтина ТАСС.

ВФЛА потеряла членство в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) в ноябре 2015 года из-за допингового скандала. С тех пор российские атлеты выступают на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов.

Ранее министр спорта Павел Колобков прокомментировал предложение отправить в отставку главу ВФЛА.