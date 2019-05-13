Медведева дала совет жертвам травли

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Двукратный серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Евгения Медведева дала совет спортсменам, которые подвергаются травле, передает «Советский спорт».

«Когда большое давление на меня было, я удаляла «Инстаграм». Это помогает. Сейчас я сижу в «инстаграме». У меня такой иммунитет выработался, что хоть что мне пиши — мне вообще все равно. Посмотрю, посмеюсь, закрою», — сказала Медведева в интервью YouTube-каналу «Макарена».

Спортсменка призналась, что перед чемпионатом мира и после неудач в прошедшем сезоне она удаляла «Инстаграм» и читала книги.

Ранее Медведева оценила по десятибалльной шкале силу рукопожатия президента России Владимира Путина.