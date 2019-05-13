Российская фигуристка выложила откровенные фотографии в инстаграме
Серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии фигуристка Станислава Константинова опубликовала откровенное фото, передает «Советский спорт».
На снимке 18-летняя спортсменка запечатлена в открытом купальнике.
«Наслаждаюсь жизнью», — гласит подпись на английском под публикацией фигуристки.
В настоящее время Константинова находится в отпуске, который она проводит в теплых краях.
На счету фигуристки две золотых награды за сезон-2016/17 и 2017/18 турнира Кубка Таллина.
Девушка также завоевала в 2016 году первенство в «Золотом коньке Загреба».
С 2017 года Константинова является мастером спорта международного класса.
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