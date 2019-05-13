Российская фигуристка выложила откровенные фотографии в инстаграме

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Серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии фигуристка Станислава Константинова опубликовала откровенное фото, передает «Советский спорт».

На снимке 18-летняя спортсменка запечатлена в открытом купальнике.

«Наслаждаюсь жизнью», — гласит подпись на английском под публикацией фигуристки.

В настоящее время Константинова находится в отпуске, который она проводит в теплых краях.

На счету фигуристки две золотых награды за сезон-2016/17 и 2017/18 турнира Кубка Таллина.

Девушка также завоевала в 2016 году первенство в «Золотом коньке Загреба».

С 2017 года Константинова является мастером спорта международного класса.

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