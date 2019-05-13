Кириллу Кокорину предложили стать участником группы «Ласковый май»

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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о том, что готов пригласить Кирилла Кокорина в состав музыкального коллектива, передает РИА «Новости».

Он является младшим братом форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина.

«Как продюсер группы «Ласковый май» хочу пригласить Кирилла в группу после освобождения из мест лишения свободы. Мы готовы дать ему учителей,которые помогли бы ему заниматься музыкой. Тогда он мог бывыходить на сцену, ведь он хороший парень… Мне кажется, что Кирилл больше не будет ни на кого кидаться», — заявил продюсер группы.

Кокорин-младший вместе со своим братом и игроком «Краснодара» Павлом Мамаевым были осуждены на тюремное заключение за участие в двух драках в центре Москвы.

Братья Кокорины приговорены к полутора годам лишения свободы, тогда как хавбек «краснодара» — на год и пять месяцев.

Ранее президент «Зенита» пообещал вручить Кокорину золотую медаль.