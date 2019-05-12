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Российский боец ММА Александр Емельяненко опроверг информацию о своем задержании, передает РИА «Новости».

12 мая появилась информация, что Емельяненко задержан за употребление спиртных напитков в общественном месте. Как сообщалось, боец был доставлен в полицию, где на него был составлен административный протокол.

С бойцом попытались связаться корреспонденты телеканала «Звезда». Во время первого звонка Емельяненко говорил неразборчиво, пытался грубить собеседнику.

А вот во время повторной попытки он заявил, что его никто не задерживал.

«Глупости это все. Я дома», — заявил он.

Ранее бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко поделился мнением об Александре Емельяненко.