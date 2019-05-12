Емельяненко опроверг информацию о своем задержании
Российский боец ММА Александр Емельяненко опроверг информацию о своем задержании, передает РИА «Новости».
12 мая появилась информация, что Емельяненко задержан за употребление спиртных напитков в общественном месте. Как сообщалось, боец был доставлен в полицию, где на него был составлен административный протокол.
С бойцом попытались связаться корреспонденты телеканала «Звезда». Во время первого звонка Емельяненко говорил неразборчиво, пытался грубить собеседнику.
А вот во время повторной попытки он заявил, что его никто не задерживал.
«Глупости это все. Я дома», — заявил он.
Ранее бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко поделился мнением об Александре Емельяненко.