Чемпион Германии определится в последнем туре
Победитель чемпионата Германии будет определен в заключительном туре национального первенства, сообщает «Советский спорт».
В предпоследнем 33-м туре дортмундская «Боруссия» и «Бавария» сохранили интригу в чемпионате.
Мюнхенский клуб сыграл вничью с «Лейпцигом» — 0:0, а «Боруссия» обыграла дома «Фортуну» — 3:2.
Таким образом, в турнирной таблице лидирует «Бавария», а «Боруссия» отстает от нее на два очка.
В последнем туре чемпионата Германии «Бавария» примет «Айнтрахт», а «Боруссия» сыграет на выезде с менхенгладбахской «Боруссией».
Ранее сообщалось, что «Кельн» спустя год вернулся в Бундеслигу.