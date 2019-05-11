Чемпион Германии определится в последнем туре

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Победитель чемпионата Германии будет определен в заключительном туре национального первенства, сообщает «Советский спорт».

В предпоследнем 33-м туре дортмундская «Боруссия» и «Бавария» сохранили интригу в чемпионате.

Мюнхенский клуб сыграл вничью с «Лейпцигом» — 0:0, а «Боруссия» обыграла дома «Фортуну» — 3:2.

Таким образом, в турнирной таблице лидирует «Бавария», а «Боруссия» отстает от нее на два очка.

В последнем туре чемпионата Германии «Бавария» примет «Айнтрахт», а «Боруссия» сыграет на выезде с менхенгладбахской «Боруссией».

Ранее сообщалось, что «Кельн» спустя год вернулся в Бундеслигу.