Сарри: Английская премьер-лига — сильнейшая в мире
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри объяснил, почему в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2018/19 будут играть только английские команды, передает «Советский спорт».
В финал Лиги чемпионов вышли «Ливерпуль и «Тоттенхэм», а за титул чемпиона Европы поборются «Челси» и «Арсенал».
«Чтобы добраться до финала Кубка лиги, нам нужно было переиграть «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», добравшихся до решающего матча Лиги Чемпионов. В финале нам противостояла лучшая, по моему мнению, команда Европы — «Манчестер Сити». Так что здесь очень сильная конкуренция На сегодня Английская премьер-лига — сильнейшая в Европе да и в мире», — заявил Сарри.
Специалист также добавил, что на поздних стадиях еврокубков английским командам приходится очень сложно, потому что за сезон у них выходит очень большое количество матчей.
Сейчас в планах тренера «Челси» выиграть финал Лиги Европы.
Ранее экс-защитник «Ливерпуля» сказал о капитане «Аякса», что в 19 он играет на все 29 .