Президент «Барселоны» призвал игроков подготовиться к Кубку Испании

Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Бартомеу призвал футболистов собраться перед Кубком Испании, передает «Советский спорт».

Глава клуба переживает, что поражение от «Ливерпуля» (0:4) в ответной полуфинальной встрече Лиги чемпионов и вылет из турнира могут отрицательно сказаться на ближайших выступлениях.

«В данный момент мы все очень расстроены из-за проигрыша, но нужно морально подготовить специалистов и игроков к финалу Кубка Испании. Они должны восстановиться ради клуба и фанатов. Время для подробного анализа наступит позже. Но четвертый гол... Это трагедия, ошибка, не знаю, как еще можно его назвать. Он полностью обездвижил нашу команду. Второй год подряд… Ужасная ночь», — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

В сезоне-2017/2018 каталонцы обыграли «Рому» (4:1), а в ответном матче уступили 0:3 и покинули Лигу чемпионов на стадии четвертьфинала.

