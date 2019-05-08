Курникова оставила детей и уехала вслед за Иглесиасом

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Экс-теннисистка Анна Курникова оставила детей в США и уехала вслед за певцом Энрике Иглесиасом, сообщает «Советский спорт».

Спортсменка отправилась в Европу поддержать мужа в гастрольном туре. В инстаграме девушка опубликовала несколько снимков из солнечной Италии. Именно там прошел концерт ее возлюбленного под названием «All the hits Live».

«Люблю Италию», — гласит подпись к фото 37-летней россиянки.

Поклонники попросили Анну показывать больше фото из путешествий и расстроились, что она не взяла с собой дочь и сына. Наследники звездной семьи, судя по всему, остались дома с няней.

Курникова и Иглесиас вместе уже более 15 лет, но не любят афишировать отношения. Год назад они стали родителями дочери Люси и сына Николаса.

Ранее в университете посвятили курс теннисистке Марии Шараповой.