Сына Мамаева мучают кошмары и приступы заикания после заключения отца

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Продолжается заседание Пресненского суда Москвы по делу с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, передает «Советский спорт».

В ходе заседания адвокат Мамаева Игорь Бушманов объявил, что состояние здоровья сына футболиста находится под угрозой.

К делу была приложена справка от 5.11.18, в которой были указаны жалобы на ночные кошмары, а также то, что в течение десяти дней мальчик кричит во сне.

Бушманов также добавил, что сын Павла и Аланы Мамаевых стал заикаться.

Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО «Бутырка» с октября 2018 года. Их обвиняют в участии в двух драках в центре Москвы.

Газета.Ru ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее сообщалось, что мать Кокорина поздравили с чемпионством «Зенита».