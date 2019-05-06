Фарфан пропустит финальные матчи чемпионата России

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Хавбек московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан не сможет сыграть в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

Как сообщает пресс-служба клуба, 34-летний спортсмен получил травму задней поверхности бедра, поэтому не сможет участвовать в завершающих матчах чемпионата.

На восстановление у Фарфана уйдет не менее двух недель. Помимо матчей РПЛ перуанец не сможет принять участие и в Кубке страны.

Также в «Локомотиве» проблемы со здоровьем возникли у Дмитрия Тарасова. Ожидается, что полузащитник сможет восстановиться к ответной игре с «Ростовом» в 1/2 финала Кубка России.

«Локомотиву» предстоит сыграть с «Рубином», «Уралом» и «Уфой» в оставшихся трех турах ЧМ России.

За кубок страны железнодорожники поборются с «Ростовом» 15 мая.

Ранее сообщалось, что Мохамед Салах пропустит ответный матч «Ливерпуля» с «Барселоной».