UFC решил полностью отказаться от наилегчайшего веса
Боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Бибулатов рассказал о переменах в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), передает «Советский спорт».
По его словам, руководство организации решило окончательно ликвидировать наилегчайший вес. По этой причине российский спортсмен оставит промоушен и будет выступать в российской лиге ACA.
«Я покидаю организацию UFC. Руководство лиги избавляется от наилегчайшего веса, и я, договорившись с руководством клуба «Ахмат», возвращаюсь домой. Благодарю братьев моих за предоставленную возможность показать себя за океаном, это был удивительный опыт», — написал боец в инстаграме.
Он также отметил работу менеджеров, помогавших ему развивать профессиональную карьеру. Спортсмен назвал предстоящие выступления в амбициозной и набирающей обороты организации ACA новой главой жизни.
Бибулатов выступал в UFC с 2017 года, за это время он победил в одном поединке и два раза проиграл.
Ранее бывшая звезда UFC Брок Леснар остался в рестлинге.
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Ассаламу Алайкум, дорогие братья! Хочу сообщить Вам, что я покидаю организацию ЮФС. Руководство американского промоушна окончательно ликвидирует наилегчайший вес и я, посоветовавшись с руководством клуба @akhmat_mma , принял решение вернуться домой. Спасибо моим братьям @za_kadyrova_95eng @za.vismuradov_95 за предоставленную возможность выступать за океаном, это был хороший опыт. Также хочу выразить благодарность моим менеджерам @aliabdelaziz000 и @rizvan_magomedov за всестороннюю помощь в развитии моей профессиональной карьеры. Впереди новая Глава - выступления в амбициозной и набирающей обороты организации @aca_mma Ин ша Аллах. Воистину, будущее для нас лучше, чем настоящее! АЛЛАХУ АКБАР АХМАТ СИЛА ����