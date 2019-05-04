UFC решил полностью отказаться от наилегчайшего веса

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Боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Бибулатов рассказал о переменах в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), передает «Советский спорт».

По его словам, руководство организации решило окончательно ликвидировать наилегчайший вес. По этой причине российский спортсмен оставит промоушен и будет выступать в российской лиге ACA.

«Я покидаю организацию UFC. Руководство лиги избавляется от наилегчайшего веса, и я, договорившись с руководством клуба «Ахмат», возвращаюсь домой. Благодарю братьев моих за предоставленную возможность показать себя за океаном, это был удивительный опыт», — написал боец в инстаграме.

Он также отметил работу менеджеров, помогавших ему развивать профессиональную карьеру. Спортсмен назвал предстоящие выступления в амбициозной и набирающей обороты организации ACA новой главой жизни.

Бибулатов выступал в UFC с 2017 года, за это время он победил в одном поединке и два раза проиграл.

Ранее бывшая звезда UFC Брок Леснар остался в рестлинге.