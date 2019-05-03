Роналду принес «Ювентусу» ничью в матче с «Торино»

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В матче 35-го тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграл вничью с «Торино», передает «Советский спорт».

Туринское дерби завершилось со счетом 1:1.

На точный удар Саши Лукича «Ювентус» ответил голом Криштиану Роналду на 84-й минуте.

«Ювентус» с 89 очками уже стал чемпионом страны, тогда «Торино» с 57 баллами идет шестым и продолжает биться за попадание в еврокубки.

Чемпионат Италии. 35-й тур

«Ювентус» — «Торино» — 1:1

Голы: 0:1 – Лукич – 18, 1:1 – Роналду – 84

Ранее сообщалось, что Месси может поплатиться за удар соперника.