Роналду принес «Ювентусу» ничью в матче с «Торино»
В матче 35-го тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграл вничью с «Торино», передает «Советский спорт».
Туринское дерби завершилось со счетом 1:1.
На точный удар Саши Лукича «Ювентус» ответил голом Криштиану Роналду на 84-й минуте.
«Ювентус» с 89 очками уже стал чемпионом страны, тогда «Торино» с 57 баллами идет шестым и продолжает биться за попадание в еврокубки.
Чемпионат Италии. 35-й тур
«Ювентус» — «Торино» — 1:1
Голы: 0:1 – Лукич – 18, 1:1 – Роналду – 84
Ранее сообщалось, что Месси может поплатиться за удар соперника.