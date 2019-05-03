Путин потребовал обеспечить участие всей команды России в Олимпиаде-2020
Президент России Владимир Путин потребовал принять меры для восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), передает ТАСС.
По словам главы государства, заняться данным вопросом следует Олимпийскому комитету России (ОКР).
В обязательном порядке нужно обеспечить участие всех членов олимпийской сборной России в Олимпиаде 2020 года в Токио, отмечается на сайте Кремля.
Приступить к выполнению рекомендаций президента ОКР обязан до 2 декабря 2019 года.
Ранее двое легкоатлетов из России были дисквалифицированы из-за допинга.