Путин потребовал обеспечить участие всей команды России в Олимпиаде-2020

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Президент России Владимир Путин потребовал принять меры для восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), передает ТАСС.

По словам главы государства, заняться данным вопросом следует Олимпийскому комитету России (ОКР).

В обязательном порядке нужно обеспечить участие всех членов олимпийской сборной России в Олимпиаде 2020 года в Токио, отмечается на сайте Кремля.

Приступить к выполнению рекомендаций президента ОКР обязан до 2 декабря 2019 года.

Ранее двое легкоатлетов из России были дисквалифицированы из-за допинга.