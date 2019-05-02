Кокляев похвастался перед Александром Емельяненко скоростью удара
Пауэрлифтер и штангист Михаил Кокляев опубликовал в инстаграме видео с тренировки, где показал форму и скорость удара, сообщает «Советский спорт».
Спортсмен рассказал, что похудел до 134 кг и признался, что ему «дышится легче». Так он готовится к противостоянию с Александром Емельяненко.
В конце марта Кокляев прокомментировал конфликт Емельяненко с Сергеем Харитоновым, написав, что после такой перепалки все увидят: «тупые не только качки».
Емельяненко в ответ призвал штангиста быть осторожнее, пригрозив, что приедет к тому на тренировку. В итоге соперники договорились провести реальный поединок на ринге.
«Любопытная смена деятельности, если даже по какой причине мы с Сашей не встретимся, задачу минимум в боксе я уже нашел», — подписал он пост.