Касильяс был госпитализирован с сердечным приступом

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Вратарь португальского «Порту» Икер Касильяс был госпитолизирован после сердечного приступа, передает «Советский спорт».

По информации СМИ Португалии, голкиперу стало плохо после утренней тренировки 1 мая. Его сразу же доставили в больницу Порту.

Источники также сообщают, что в настоящее время состояние испанца стабильно, а его жизни ничего не угрожает.

Вероятно, Касильяс пропустит оставшуюся часть текущего сезона.

В «Порту» испанский вратарь перешел из мадридского «Реала» в 2015 году.

Ранее сообщалось, что «Порту» потерял очки на последних минутах матча чемпионата Португалии.