Касильяс был госпитализирован с сердечным приступом
Вратарь португальского «Порту» Икер Касильяс был госпитолизирован после сердечного приступа, передает «Советский спорт».
По информации СМИ Португалии, голкиперу стало плохо после утренней тренировки 1 мая. Его сразу же доставили в больницу Порту.
Источники также сообщают, что в настоящее время состояние испанца стабильно, а его жизни ничего не угрожает.
Вероятно, Касильяс пропустит оставшуюся часть текущего сезона.
В «Порту» испанский вратарь перешел из мадридского «Реала» в 2015 году.
Ранее сообщалось, что «Порту» потерял очки на последних минутах матча чемпионата Португалии.