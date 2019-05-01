Тренер «Милана» закроет команду на пять дней на базе

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Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо собирается закрыть команду на базе до игры с итальянской «Болоньей», передает Sky Sport Italia.

Гаттуза решился на этот шаг после того, как хавбек клуба Тьемуэ Бакайоко опоздал на тренировку, проходившую 1 мая, на час.

Из-за произошедшего инцидента 41-летний специалист не разрешит «россонери» покидать базу в течение ближайих пяти дней, начиная со 2 мая.

По сообщению источника, переубедить тренера «Милана» игрокам не удалось, а провинившегося Бакайоко ждет серьезный штраф.

6 мая пройдет матч между «Миланом» и «Болоньей».

Ранее Гаттузо порассуждал об изменениях в психологии современных футболистов.