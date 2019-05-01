Ковальчук: большая честь быть капитаном сборной России
Игрок сборной России Илья Ковальчук заявил, что для него большая честь стать новым капитаном главной команды страны.
«Эмоции от назначения капитаном простые: огромная ответственность. Это всегда так, но быть капитаном именно такой команды, которая у нас сейчас собирается — особенно большая честь и большая ответственность», — цитирует Ковальчука «РИА Новости».
Стоит отметить, что ассистентами Ильи были назначены Александр Овечкин и Евгений Малкин.
Чемпионат мира по хоккею — 2019 в Словакии начнется 10 мая.
Ранее сообщалось, что нападающие «Вашингтона» Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник «столичных» Дмитрий Орлов присоединились к сборной России.